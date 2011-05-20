Imperial Tobacco в Україну планує збільшити виробництво сигарет на 4,7%

Imperial Tobacco в Україні, один з найбільших виробників тютюнової продукції в Україні, планує збільшити в 2011 році виробництво сигарет на 4,7% проти показника 2010 року - до 25 млрд. 142 млн. штук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції 19 травня повідомив керуючий фабрикою Imperial Tobacco Production Ukraine Микола ПЕННЕР.

Він сказав, що зростання виробництва відбудеться як за рахунок збільшення продажів продукції всередині України, так і поставок на зовнішні ринки.

При цьому М.ПЕННЕР зазначив, що в 2010 році компанія знизила виробництво на 15,9% проти 2009 року - з 28,544 млрд. сигарет до 24,015 млрд. штук. У компанії пояснили зниження виробництва скороченням легального виробництва тютюнової продукції в Україні й збільшенням частки контрабандної та контрафактної продукції.

За даними компанії, в 2010 році легальне виробництво тютюнових виробів знизилося на 11% проти 2009 року - з 114,4 млрд. штук до 102,1 млрд. шт. За оцінками компанії, тютюновий ринок України (продажу кінцевому споживачеві) становив 91,6 млрд. сигарет (за даними з березня 2010 р. по березень 2011 р.), що на 0,6% менше показника за попередній аналогічний період. При цьому в 2009 році неврахована продукція на ринку оцінювалася в 10 млрд. штук, а в 2011 році - 15 млрд. штук.

Довідка УНІАН. Imperial Tobacco в Україні (компанії Imperial Tobacco Ukraine і Imperial Tobacco Production Ukraine) належить британській компанії Imperial Tobacco, яка поглинула німецьку компанію Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH.

Компанія виготовляє і представляє на ринку ТМ Davidoff, Gauloises, R1, West, Style, Golden Gate, «Прима».

Imperial Tobacco в Україну володіє тютюновою фабрикою в Києві.