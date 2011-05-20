IFC надала «Євро Лізингу» кредит на 10 млн. доларів

Сьогодні International Finance Corporation (IFC), член групи Світового банку, і компанія «Євро Лізинг» підписали довгостроковий договір на надання кредиту в розмірі 10 млн. дол., щоб сприяти розширенню фінансування для дрібних і середніх підприємств та фермерів і покращити їх доступ до нового, більш якісного устаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, договір підписали голова ради директорів компанії «Євро Лізинг» Роман ІВАНЕНКО і керівник діяльності IFC в Україні Олена ВОЛОШИНА в рамках ІІ Міжнародної конференція «Лізинг в Україні 2011: Нові можливості» сьогодні в Києві.

Як зазначив Р. ІВАНЕНКО, фінансування IFC допоможе компанії «Євро Лізинг», одній з провідних приватних лізингових компаній в Україні із значним портфелем в секторі агробізнесу, профінансувати нові комерційні транспортні засоби, а також запропонувати середнім і дрібним компаніям нові лізингові продукти.

«Ключовим питанням для нашої компанії є отримання прямого доступу до міжнародних ринків капіталу. Для покращення умов лізингу для наших клієнтів нам необхідно збільшувати терміни фінансування і знижувати його вартість, і наша співпраця з IFC сприятиме цьому. Це також стане першим кроком у питанні виходу на міжнародні фінансові ринки», - сказав Р. ІВАНЕНКО.

Як відзначила О. ВОЛОШИНА в свою чергу, «ця операція є на стику наших пріоритетів в Україні - підтримки фінансового сектору та сприяння в реалізації потенціалу агросектору. Ми надамо компанії більш довгострокове фінансування, ніж те, що зараз є на українському ринку, і таким чином допоможемо в модернізації сільськогосподарського обладнання в Україні».

О.ВОЛОШИНА також додала, що кредит розділений на дві частини по 5 млн. дол. і наданий терміном на 5 років. Відсоткову ставку за кредитом сторони не розголошують, посилаючись на комерційну таємницю.

Р. ІВАНЕНКО додав, що частина кредиту в розмірі 5 млн. дол. - це конвертований кредит, який в майбутньому надає для IFC можливість входження в капітал «Євро Лізингу» до 18% від статутного капіталу.

Довідка УНІАН. Компанія «Євро Лізинг» створена в 2004 р. і сьогодні є лідером ринку транспортного лізингу за розміром портфеля, автопарк в управлінні - понад 3 тис. транспортних засобів. Компанія надає послуги фінансового і оперативного лізингу автомобілів, а також комплексні транспортні рішення в сфері управління автопарком.

IFC, член Групи Світового банку, створює можливості виходу з бідності і покращення умов життя людей у ​​всіх регіонах світу. IFC сприяє сталому економічному зростанню в країнах, що розвиваються, підтримуючи розвиток приватного сектору, мобілізуючи капітал для приватних підприємств та надаючи консультативні послуги та послуги з управління ризиками компаніям і урядам.