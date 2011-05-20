Міліція взяла під цілодобову охорону Кирнасівський цукровий завод

На Вінниччині співробітники правоохоронних органів взяли Кирнасівський цукровий завод під цілодобову охорону, аби не допустити порушень прав громадян та силового протистояння.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, вирішення ситуації на Кирнасівському цукровому заводі перебуває на контролі в УМВС та МВС України. Наразі тривають перевірки законності продажу цукрового заводу, який з березня цього року перейшов у власність двох ТОВ, київського та черкаського. З 2006 року підприємство не здійснює господарську діяльність.

Також перевіряється правомірність перебування на території заводу людей, які приїхали з Черкаської області та які нібито були найняті власником для виконання робіт на підприємстві, їхні трудові договори.

«До завершення усіх перевірок на підприємстві міліція взяла цукровий завод під цілодобову охорону та зробить усе можливе в рамках закону, аби не допустити знищення підприємства та зберегти робочі місця для місцевого населення», - зазначено в повідомленні.

Крім того, за фактом умисного нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості жительці с. Кирнасівка, 1945 року народження, у якої діагностовано закритий перелом стегнової кістки, Тульчинським районним відділом міліції порушено кримінальну справу відповідно до ч.2 ст.122 КК України. Підозрюваний у скоєнні злочину, 46-річний житель м. Умань, затриманий та перебуває під охороною у Тульчинській районній лікарні.

Двох прибулих на територію підприємства жителів м. Умані притягнуто до адміністративної відповідальності за злісну непокору законним вимогам працівників міліції відповідно до ст. 185 КУпАП та за перебування в громадському місці в нетверезому стані відповідно до ст. 178 КУпАП.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня близько 5-ї години ранку на території колишнього Кирнасівського цукрового заводу, що в Тульчинському районі на Вінниччині, внаслідок конфлікту, який виник між колишніми працівниками підприємства з числа місцевих жителів та прибулими на завод особами у супроводі представника від ТОВ, якому було продано майновий комплекс заводу, помер чоловік.

До територіального підрозділу міліції було доставлено 33 прибулих на підприємство людей. Вони виявилися жителями Черкаської області, раніше не судимими, найнятими власником для виконання робіт на підприємстві.