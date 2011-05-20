Литвин: до кінця цієї сесії ВР закон про земельний кадастр буде прийнято

Голова Верховної ради України Володимир Литвин прогнозує, що до кінця цієї пленарної сесії парламенту закон про земельний кадастр буде прийнято.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав сьогодні на прес-конференції у Вінниці.

За його словами, закону про ринок землі має передувати закон про земельний кадастр. «Я виходжу з того, що нам потрібно прийняти та задіяти закон про кадастр, потрібно провести інвентаризацію земель в країні та чітко знати, що у нас в країні відбувається із землею. Наприклад, у нас до 2 млн. га землі – земельні паї людей, які не мають своїх нащадків і які пішли з життя – де ця земля, хто її використовує?», - сказав В.ЛИТВИН.

«Я думаю, що до кінця цієї сесії закон про кадастр землі буде прийнятий, у нас ще залишилось 3 пленарних тижні, якщо не буде надзвичайних ситуацій», - сказав В.ЛИТВИН.

Щодо закону про ринок землі, то спікер ВР повідомив, що він є лише в ескізному варіанті, є напрацювання відповідних державних структур та наразі проходить процес його обговорення.

«У Верховній Раді України немає сьогодні закону про ринок землі, я думаю, що до цього питання у разі його готовності можна буде повернутись, але вже не на цій сесії – часу немає, а питання надзвичайно чутливе», - сказав В.ЛИТВИН.

Він також переконай, що держава зобов’язана очолити процеси регулювання відносин на ринку землі, а працювати на землі мають люди, які на ній живуть. «Зараз у тіньовий спосіб відбувається процес скупки-продажу, перепродажу землі. Держава зобов’язана очолити цей процес, але право працювати на землі повинні мати люди, які живуть на цій землі, які знають цю землю і які будуть виконувати цілий перелік умов, які необхідні для роботи на землі», - вважає В.ЛИТВИН.