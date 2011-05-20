Nemiroff почав виробництво нової горілки Distinct

Компанія Nemiroff почала виробництво нової горілки Distinct.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила заступник генерального директора компанії Nemiroff Світлана ГЛАДКА.

Вона повідомила, що Nemiroff Distinct випускається в пляшках ємністю 0,5 і 0,7 л. Передбачувана роздрібна ціна горілки Nemiroff Distinct в Україну становитиме 71 гривня за пляшку 0,5 л і 95 гривень за пляшку 0,7 л.

За словами директора, також планують випускати нову горілку в сувенірній упаковці.

Довідка УНІАН. Nemiroff Холдинг - один з найбільших світових виробників алкоголю. Виробничі потужності компанії: 2 лікеро-горілчаних заводи, розташовані в місті Немирів (Вінницька область, Україна). Розлив продукції в Росії здійснюється на потужностях ВАТ «Лікеро-горілчаний завод «Ярославський» (входить до ФГУП« Росспиртпром »). У жовтні 2010 року міжнародний бренд Nemiroff почав розлив продукції в Республіці Білорусь на потужностях Республіканського унітарного підприємства «Мінськ Кристал» (входить до структури концерну «Белгоспищепром»).

До структури холдингу входять Управляюча компанія Nemiroff, Українська горілчана компанія Nemіroff, Дочірнє підприємство (ДП) «Алко Інвест», Торговельне представництво Nemіroff у Росії й Торговельне представництво Nemіroff у Польщі, а також Nemiroff International зі штаб-квартирою в Будапешті (Угорщина).

Асортиментний портфель продуктів під міжнародним брендом Nemіroff налічує 26 позицій. Основні торгові марки - «Українська медова з перцем», Nemiroff «Оригінальний», «Українська березова особлива», Nemiroff Premium і Nemiroff LEX.

За підсумками 2010 року Nemiroff Холлдінг збільшив обсяг продажів продукції на 13,6% або на 56,8 млн. дол США, порівняно з показниками 2009 року - до 473,6 млн. дол США.