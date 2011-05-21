У Донецькій області середні ціни на сільгосппродукцію підвищилися на 17,5%

У Донецькій області в січні-квітні ц.р. середні ціни продажу сільськогосподарської продукції, в порівнянні з січнем-квітнем 2010 року, підвищиться на 17,5%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики Донецької області.

У тому числі за цей період ціни на рослинницьку продукцію зросли в 1,5 разу, а ціни реалізації продукції тваринництва знизилися на 2%.

Молоко сільськогосподарські підприємства продавали в січні-квітні 2011 року дешевше, ніж у січні-квітні 2010 року, на 0,5%, яйця - на 14%.

Середні ціни реалізації худоби та птиці зросли на 8,4%, овочів - на 11,5%, насіння соняшника - в 1,5 рази, зерна - в 1,6 разу, картоплі - в 1,7 разу.

Облстат констатував, що в квітні ц.р., в порівнянні з попереднім місяцем (березнем), ціни продажу молока знизилися на 16,4%, худоби та птиці - на 7,3%. Водночас, овочі сільгосппідприємства продавали в квітні дорожче, ніж у березні, на 46,8%, а порівняно з груднем минулого року - в 3,2 рази дорожче.