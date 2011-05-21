У Криму на вихідні оголосили штормове попередження

Кримське управління МНС оголосило штормове попередження на півострові на суботу і неділю і закликало місцевих жителів і туристів утриматися від походів в гори і виходів у море.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління.

«21 і 22 травня на території Криму очікуються сильні зливи, грози, місцями град, шквалистий вітер 15-20 метрів на секунду», - зазначається у прес-релізі.

Рятувальники просять під час грози за можливості не користуватися телефонним зв`язком і електроприладами.

МНС просить також уникати узвишшя і відкритої місцевості, не перебувати поблизу від металевих конструкцій і дерев, що окремо стоять.