У Криму на вихідні оголосили штормове попередження
11:23, 21 травня 2011Агро
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Кримське управління МНС оголосило штормове попередження на півострові на суботу і неділю і закликало місцевих жителів і туристів утриматися від походів в гори і виходів у море.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління.
«21 і 22 травня на території Криму очікуються сильні зливи, грози, місцями град, шквалистий вітер 15-20 метрів на секунду», - зазначається у прес-релізі.
Рятувальники просять під час грози за можливості не користуватися телефонним зв`язком і електроприладами.
МНС просить також уникати узвишшя і відкритої місцевості, не перебувати поблизу від металевих конструкцій і дерев, що окремо стоять.
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