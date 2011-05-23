У Росії площа природних пожеж майже вдвічі перевищила показник минулого року

Площа природних пожеж, що вирують на території Росії, перевищила показник аналогічного періоду 2010 року майже вдвічі і становить понад 100 тисяч гектарів.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє сьогодні Міністерство з питань надзвичайних ситуацій РФ.

"Загалом з початку пожежонебезпечного періоду 2011 року на території Росії виникло 8,56 тисяч вогнищ природних пожеж (у 2010 році - 8,83 тис.) на загальній площі 296,45 тисяч гектарів (торік - 149,97 тисяч гектарів, збільшення в 1,9 разу)", - йдеться в повідомленні.