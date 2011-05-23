На Херсонщині в притоках Дніпра та в Інгульці гине риба

На Херсонщині в притоках Дніпра та Інгульці зафіксована загибель риби.

Як повідомили кореспондента УНІАН Херсондержрибохороні, з 16 по 20 травня спостерігалася загибель товстолобика та коропа в Осокорівській, Гаврилівській, Дудчанській, Миловській, Республіканській затоках Каховського водосховища у кількості 3-5 особин у кожній. Зокрема, 20 травня під час обстеження Дремайлівської затоки виявлено 23 особини загиблого коропа. В той же час у відкритій частині водосховища загибелі риби поки що не спостерігалося.

Також загибель риби зафіксовано: у нижній частині річки Інгулець, в Забарському жолобі, у пониззі Дніпра в озерах Збур`ївський Кут, Краснюкове, Біле, Нижньосолонецьке, в річках Голопристанська Конка, Кошова. У цих водоймах спостерігалася загибель товстолобиків розміром від 40 до 60 см у кількості від 3 до 10 екземплярів та поодиноких особин коропа. Загибла риба була білого кольору та мала неприємний запах.

Наразі Херсондержрибохорона з’ясовує причини загибелі риби.