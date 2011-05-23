У Тернопільській області площі ярових зменшилися на 2,7%

У Тернопільській області станом на 1 травня яровими засіяно 313,8 тис. га. Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, це на 2,7%% або 8,6 тис. га менше, ніж станом на 1 травня 2010 року. Площі посіву зернових та зернобобових культур (без кукурудзи) по ярому клину скоротилися на 10%, з них ячменю – на 14,1%. Натомість посівні площі кукурудзи на зерно порівняно з 1 травня 2010 року збільшилися на 43,9%, овочів відкритого грунту – на 23,9%, соняшнику на зерно – на 15,7%, картоплі – на 12,5%, цукрових буряків – на 11,5%.

У структурі ярого клину зернові культури (без кукурудзи) становили 41,4% (на 1 травня 2010 року – 46%), кукурудза на зерно – 17,4% (12,1%), цукрові буряки – 19% (17%), соняшник на зерно – 2,9% (2,5%), картопля та овочеві культури – 14,2% (12,5%).

За інформацією сільськогосподарських підприємств, із 218,1 тис. га озимих культур, посіяних восени 2010 року, загинуло 12,1 тис. га (5,6% до посіяного).

Під озимі та ярі культури агроформування області внесли 32,3 тис. т мінеральних добрив (у перерахунку на діючу речовину) на площу 330,8 тис. га та 9,3 тис. т органічних добрив на площу 686 га.

На 1 га удобреної площі підприємства внесли в середньому по 98 кг мінеральних добрив та 13,5 т органіки.