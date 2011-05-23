Завтра в Україні місцями дощ, вдень до 27° тепла

Завтра, 24 травня, в Україні очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, в окремих пунктах град.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°, у південних областях місцями 30°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 13-18°.

У Києві та Київській області завтра місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі по області 11-16°, вдень 22-27°, у Києві вночі 14-16°, вдень 24-26°.

Сьогодні, 23 травня, температура води в Чорному та Азовському морях 15-21°; в Дніпрі біля Києва 20°.