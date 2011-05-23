Україна може встановити рекорд з експорту черешні в 2011 році

Цього року в України є шанс встановити новий рекорд з експорту черешні в Росію.

Про це у своєму виступі під час другої міжнародної конференції-виставки «Ягоди України-2011: заморожування і свіжий ринок» повідомила головний редактор «АПК-Інформ: овочі і фрукти» Тетяна ГЕТЬМАН.

Т.ГЕТЬМАН зазначила, що експорт української черешні на російський ринок в 2010 р. зріс у 2,5 рази. Враховуючи непогані перспективи врожаю черешні в Україні цього сезону і стабільно високий попит на цю ягоду на російському ринку, можна припустити, що в 2011 р. її експорт знову зросте.

Успішний досвід роботи в цьому напрямку минулого року призвів до того, що в новому сезоні кількість охочих експортувати черешню на російський ринок помітно збільшилася. А це також свідчить на користь розвитку міжнародної торгівлі цією ягодою.