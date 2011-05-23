У Миколаївській області за чотири місяці найбільше подорожчали овочі та фрукти

За перші чотири місяці 2011 року в Миколаївській області найбільше зростання цін зафіксоване на овочі - на 33% і фрукти - на 21,7%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Миколаївській області.

Хліб і хлібопродукти зросли в ціні на 10,3%, цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби - на 7,9%.

Водночас, знизилися ціни на жири тваринні на 25,8%, яйця - на 16,1%, молоко - на 8,7%, свіжу, заморожену, охолоджену свинину - на 6,3%.

Загалом, з початку року ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в області зросли на 6,9%.

За чотири місяці нинішнього року на споживчому ринку непродовольчих товарів і послуг області плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому підвищилась на 6,8%. Зокрема, ціни (тарифи) на електроенергію зросли на 22,9%, гаряче водопостачання, опалення на - 16,4%, послуги водовідведення - на 8,5% і холодне водопостачання - на 8,4%. Водночас, скраплений газ подешевшав на 10%.

У сфері транспорту збільшення цін на 16,4% відбулося за рахунок подорожчання бензину на 26,6%, транспортних послуг - на 11,5%.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін за січень-квітень 2011 року по Миколаївській області склав 105,8%.