Україна продовжує нарощувати імпорт овочів – експерти

У квітні 2011 року імпорт овочів до України виріс до 41,5 тис. тонн, що вдвічі більше, порівняно з квітнем 2010 року.

За даними Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), картоплю здебільшого ввозили з Єгипту і Нідерландів, капусту - з Польщі і Македонії, помідори - з Туреччини, цибулю - з Єгипту і Польщі, моркву і столовий буряк - з Польщі і Нідерландів.

Експерти УКАБ пояснюють активність імпорту значним зростанням цін на овочі в Україні, який виник через нерозвиненість інфраструктури і обмеженість пропозиції вітчизняних овочів. «Нездатність зберегти і довезти з мінімальними втратами вирощену продукцію до споживача є основною причиною зростання цін та імпорту овочів в Україну», - відзначив експерт аграрних ринків УКАБ Роман СЛАСТЕН.

За його словами, проблема «сховищ і ринків» у наступні декілька років буде основним чинником подорожчання овочів у зимово-весняний період. «Зрушення в питанні розвитку інфраструктури поки що мінімальні: сільгосппідприємства поки що не дуже зацікавлені в овочівництві і картоплярстві, господарства населення просто не мають фінансової можливості будувати сучасні сховища, а державна підтримка в даному питанні також недостатня», - пояснив Р.СЛАСТЕН.