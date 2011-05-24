У Росії площа пожеж збільшилася більш ніж удвічі порівняно з 2010 роком – МНС РФ

Площа природних пожеж в Росії збільшилася більш як удвічі порівняно з 2010 роком.

Про це УНІАН повідомили в МНС Росії.

«Усього з початку пожеженебезпечного періоду 2011 року на території Російської Федерації виникло 8 тис. 816 вогнищ природних пожеж (порівняно з аналогічним періодом минулого року – 8972 вогнища, зменшення в 1,02 разу) на загальній площі 314 тис. 944,01 га (збільшення в 2,1 разу порівняно з аналогічним періодом минулого року – 151 тис. 011,28 га)», - зазначається у повідомленні.

Причому, порівняно з попередньою добою, спостерігається збільшення за кількістю діючих вогнищ (на 11 вогнищ) і площ пожеж (1727,62 га).

За інформацією відомства, для гасіння природних пожеж залучалися більш як 6 тис. осіб, а також понад 1,1 тис. техніки.

Найскладніша обстановка з пожежами складається на території Республіки Саха (Якутія), Амурської області, Красноярського краю (причина виникнення - тривала тепла погода, важкодоступні території).

З урахуванням прогнозу, найскладніша обстановка може скластися у Хабаровському, Забайкальському, Алтайському краях, Амурській, Новосибірській, Томській, Курганській і Ярославській областях.