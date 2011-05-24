Завтра у більшості областей України пройдуть короткочасні грозові дощі

25 травня, за прогнозами синоптиків, у західних областях України вночі, а вдень на більшій частині території країни пройде короткочасний дощ, гроза, в окремих пунктах - град.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме південно-західний та західний, 5-10 м/с, під час гроз подекуди можливі шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°, на півдні та сході до 30°, в західних та північних областях 19-24°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 10-15°.

У Києві та області вночі опади не очікуються, вдень пройде короткочасний дощ, гроза. Температура по області вночі 12-17°, вдень 19-24°. По м. Києву температура вночі 15-17°, вдень 22-24°.

24 травня температура води в Чорному та Азовському морях 15-21°; в Дніпрі біля Києва 21°.