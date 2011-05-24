УЗА: Україні потрібно негайно зняти обмеження на експорт зерна

Україні потрібно негайно зняти будь-які обмеження на експорт зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції президент Української зернової асоціації Володимир КЛИМЕНКО.

За словами В.КЛИМЕНКА, згідно з балансом, підготовленим міжвідомчою робочою групою, на 1 травня ц.р. раціональний експорт зерна становить 4,298 млн. га. «Тобто Україна за травень-червень має експортувати зі старого урожаю цей обсяг. При цьому залишки на 1 липня будуть близько 6 млн. тонн. Це для України дуже великі залишки», - повідомив В.КЛИМЕНКО.

При цьому він засумнівався в можливості експортувати за 1,5 місяця цього маркетингового року, що залишилися, зерно в обсягу більш як 4 млн. тонн, зазначивши, що, як правило, за травень-червень Україна більш як 2 млн. тонн не експортувала.

«Ми підійшли до кінця сезону в закритому режимі, маємо колосальні залишки, все це лежить на елеваторах, елеватори неможливо зачистити, провести обробку і підготувати до прийому нового урожаю. Потрібно негайно ухвалити рішення», - заявив В.КЛИМЕНКО. Він додав, що за три тижні вже піде новий урожай. «І новий урожай тиснутиме на ціни, і знову ж таки, від надлишку товару і браку місць для його зберігання постраждають виробники зерна», - сказав він.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики і продовольства України ініціює скасування квот на експорт пшениці та ячменю. «Міністерство внесло пропозицію щодо скасування квоти на пшеницю і на ячмінь. Дія квот буде припинена після найближчого засідання уряду», - сказав перший заступник міністра агрополітики і продовольства Микола БЕЗУГЛИЙ.

Довідка УНІАН. 30 березня ц.р. Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити термін дії квот на експорт зернових до 1 липня цього року.

Квоти було введено 4 жовтня 2010 року на експорт пшениці та суміші пшениці й жита (меслін), полби – в обсягу 0,5 млн. тонн; кукурудзи – 2 млн. тонн; ячменю – 0,2 млн. тонн; жита – 1 тис. тонн; гречки – 1 тис. тонн.

При цьому в березні ц.р. активно обговорювалася можливість заміни квотування експорту зерна митним збором.

Наприкінці квітня Кабмін скасував квоти на експорт кукурудзи.