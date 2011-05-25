«Миронівський хлібопродукт» планує до кінця року ввести 2 елеватори

ВАТ «Миронівський хлібопродукт» (МХП), одна з найбільших агровиробничих компаній України, планує до кінця цього року ввести 2 елеватори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на зустрічі з журналістами перший заступник голови правління МХП Юрій МЕЛЬНИК.

«Нові об`єкти планується ввести в дію на момент збирання зернових - це новий елеватор, який буде введено в дію в серпні-вересні п.р. на підприємстві «Вінницький бройлер». Це перший об`єкт, який буде вводитися в дію на цьому комплексі. Елеватор на 400 тис. куб. м.: 200 тис. для зернових і 200 тис. куб. м. - для олійних. І новий елеватор на комбікормовому підприємстві в Катеринополі на 45 тис. куб. м.», - повідомив Ю. МЕЛЬНИК.

Крім того, він додав, що всі будівельні роботи, які заплановані по першій черзі підприємства у Вінниці виконуються згідно з графіком і наступного року планується перша посадка птиці на новозбудованих майданчиках «Вінницького бройлера».

Нагадаємо, на кінець 2010 року виробничі потужності МХП становили 360 тис. тонн курячого м`яса на рік. Однак з введенням в експлуатацію «Птахофабрики «Вінницький бройлер», яку будують у Вінницькій області, виробничі потужності МХП зростуть до 580 тис. тонн курячого м`яса на рік. Зокрема, на 2013 рік заплановано введення в дію першої черги птахофабрики (110 тис. тонн), а на 2014-й – другої (110 тис. тонн). Загалом, проект розрахований на 4 виробничі лінії, що передбачає сумарні потужності в межах 440 тис. тонн на рік.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - один з найбільших виробників курятини.

Основні напрями діяльності групи - птахівництво і суміжні виробництва (виробництво охолодженої курятини, готових заморожених продуктів, соняшникової олії); рослинництво (вирощування кукурудзи, соняшника, пшениці та рапсу), інша сільськогосподарська діяльність (виробництво свіжої яловичини преміум-класу, ковбасних виробів та копченостей, фруктів).

Продукція «Миронівського хлібопродукту» виробляється під ТМ «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра».

Близько 65% акцій МХП належать Юрію КОСЮКУ, інші 35% знаходяться у вільному обігу на Лондонській фондовій біржі.