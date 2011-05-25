Molson Coors домовилася про виробництво на потужностях «Оболоні» британського пива Carling

Американська компанія Molson Coors Brewing Company (Денвер, Колорадо, США) домовилася про комерційне співробітництво з ПАТ «Оболонь», яке полягає у виробництві на київському заводі компанії британського світлого пива в преміум-сегменті Carling.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції генеральний директор Molson Coors Inernational в Україні Олександр КИСЕЛЬОВ.

«Це комерційний проект, в якому компанії домовилися виробляти і продавати пиво Carling в Україні і ділити певним чином прибуток», - сказав він.

О.КИСЕЛЬОВ уточнив, що виробництво і дистрибуцію буде здійснювати корпорація «Оболонь», а маркетинг буде розроблятися спільно Molson Coors і «Оболонь».

Він додав, що контракт передбачає довгострокове співробітництво без обмеження терміну. Суму інвестицій у виробництво пива Carling він не озвучив.

О.КИСЕЛЬОВ також зазначив, що в перспективі розглядається можливість виведення в партнерстві з корпорацією «Оболонь» інших пивних брендів компанії Molson Coors в преміум-сегменті на український ринок, однак це питання буде вирішуватися за результатами виведення пива Carling.

За його словами, виробництво британського пива на потужностях «Оболоні» почалося в середині травня, до кінця поточного року планують випустити 20 тис. гектолітрів пива в 0,5 л пляшках. У роздрібний продаж пиво надійде наприкінці травня.

У свою чергу директор з маркетингу ПАТ «Оболонь» Віталій ТКАЧЕНКО зазначив, що співпраця з Molson Coors дозволить збільшити частку «Оболоні» у преміальному сегменті ринку пива. При цьому він не озвучив плановану частку ринку компанії в преміум-сегменті.

За оцінками В.ТКАЧЕНКА, частка «Оболоні» у преміум-сегменті пива становить 0,5-0,7%.

За його даними, у 2004 році частка преміум-сегменту на українському ринку пива становила 3%, за 7 років вона зросла до 11%, а кількість брендів збільшилася з восьми в два рази. При цьому в 2010 році частка преміум-сегменту ринку пива склала 12,5%, а цього року його зростання очікується в межах 1% - до 13,5%. На сьогодні обсяг українського ринку пива оцінюється в 300 млн. дал.

Довідка УНІАН. Компанія Molson Coors Brewing Company (Денвер, Колорадо, США) - один з великих виробників пива. Компанії належить 20 пивоварень, вона представлена в 30 країнах світу. У портфелі компанії - 65 власних і партнерських брендів. Валовий дохід компанії в 2010 році склав 4,7 млрд. дол., а чистий прибуток - 667 млн. дол.

ПАТ «Оболонь» - національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, Bitburger, «Десант», «Живчик», «Прозора». На «Оболонь» припадає 80% пивного експорту України. Продукція компанії експортується у 36 країн світу.