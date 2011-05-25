Уряд скасував квоти на експорт зернових

Кабінет міністрів України скасував дію квот на експорт зернових з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

Уряд прийняв постанову й скасував принцип квотування експорту зерна», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він повідомив, що відповідна постанова буде підписана прем`єр-міністром сьогодні-завтра.

При цьому міністр зазначив, що після скасування квот експорт зерна буде збільшений. «Звичайно, в червні експорт зернових збільшиться», - сказав він.

М.ПРИСЯЖНЮК не уточнив очікуване збільшення експорту, зазначивши, що його розмір залежатиме від можливостей експортерів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства України ініціювало скасування квот на експорт пшениці і ячменю.

Довідка УНІАН. 30 березня ц.р. Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити термін дії квот на експорт зернових до 1 липня цього року.

Квоти були введені 4 жовтня 2010 року на експорт пшениці і сумішей пшениці і жита (меслін), полби – в обсязі 0,5 млн. тонн; кукурудзи – 2 млн. тонн; ячменю – 0,2 млн. тонн; жита – 1 тис. тонн; гречки – 1 тис. тонн.

При цьому у березні ц.р. активно обговорювалася можливість заміни квотування експорту зерна митним збором.

Наприкінці квітня Кабмін скасував квоти на експорт кукурудзи.