Україна планує експортувати 19-20 млн. тонн зерна у 2011-2012 МР – Присяжнюк

Україна планує експортувати 19-20 млн. тонн зернових у 2011-2012 маркетинговому році.

Про це сьогодні перед засіданням уряду заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК, повідомила УНІАН прес-служба міністерства.

«Впродовж 2011-2012 маркетингового року Україна планує експортувати 19–20 млн. тонн зернових. Традиційно пшениці вивезуть у межах 8–9 млн. тонн, кукурудзи – у межах 4 млн. тонн і ячменю – 5–6 млн. тонн», - повідомив він.

Міністр зазначив, що впродовж наступних п`яти років планується «наблизитися до 80 млн. тонн виробництва зерна, і більш як 30 млн. тонн його експорту».

Як повідомляв УНІАН, у липні 2010 року на той час віце-прем`єр-міністр Віктор СЛАУТА заявив, що Україна в 2010-2011 маркетинговому році може експортувати 18 млн. тонн

У 2009-2010 маркетинговому році Україна експортувала 21 млн. тонн зерна, у 2008-2009 МР - 24,5 млн. тонн.