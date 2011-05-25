Продаж землі іноземцям може спровокувати нову революцію - Кармазін

Якщо в Україні буде дозволено продаж землі громадянам іноземних держав, це може спровокувати нову революцію в країні. Таку думку висловив народний депутат України (НУ-НС), голова Партії захисників Вітчизни Юрій КАРМАЗІН сьогодні в ході круглого столу «Скасування мораторію на продаж землі: загроза або можливість?», організованого Інститутом Горшеніна.

Як передає кореспондент УНІАН, на його думку, влада в жодному випадку не повинна дозволяти продаж землі іноземцям, як це пропонується в деяких законопроектах.

«Контролю за використанням землі, яка вже віддана в оренду різним фірмам, у державі просто не існує», - зазначив Ю.КАРМАЗІН і додав: «Мета будь-якої війни - це захоплення територій, тому продаж землі в нинішніх умовах і при даному законодавстві стане здачею української землі без військових дій».

Народний депутат переконаний, що загалом скасування мораторію на приватизацію землі призведе до вкрай негативних наслідків для української економіки. «Замість того, щоб розпродавати землю, необхідно почати допомагати жителям села, надавати їм техніку, допомагати технологіями», - підкреслив Ю.КАРМАЗІН.