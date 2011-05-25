В Україні планують відкрити філіал Чиказької товарної біржі

В Україні планується відкрити філіал Чиказької товарної біржі для роботи у сегменті сільськогосподарської продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Сьогодні Кабінет міністрів прийняв розпорядження і доручив мені, як міністру, підписати з Чиказькою біржею завтра протокол про наміри щодо умов відкриття Чиказької біржі на території України, тобто Причорноморського басейну», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він відзначив, що присутність філіалу Чиказької біржі в Україні дозволить залучити додаткові інвестиції і розширити можливості зернового бізнесу.