В Україні планують відкрити філіал Чиказької товарної біржі
14:20, 25 травня 2011Агро
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В Україні планується відкрити філіал Чиказької товарної біржі для роботи у сегменті сільськогосподарської продукції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.
«Сьогодні Кабінет міністрів прийняв розпорядження і доручив мені, як міністру, підписати з Чиказькою біржею завтра протокол про наміри щодо умов відкриття Чиказької біржі на території України, тобто Причорноморського басейну», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.
Він відзначив, що присутність філіалу Чиказької біржі в Україні дозволить залучити додаткові інвестиції і розширити можливості зернового бізнесу.
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