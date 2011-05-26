МНС і Держлісагентство цілодобово контролюють пожежну обстановку в лісах

Мiнiстерство надзвичайних ситуацiй України у взаємодії з Державним агентством лісових ресурсів, іншими центральними і місцевими органами влади забезпечує цілодобовий моніторинг пожежної обстановки в лісових масивах на території держави та оперативне реагування на всі загорання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, вiдповiдна робота проводиться на виконання доручень Кабiнету мiнiстрiв України.

За оперативними даними, протягом минулого тижня виникло 137 пожеж, що на 60% більше за попередній тиждень (55 пожеж). Так, у Київській областi сталося 25 загорань, у Чернігівськiй – 12, Харківській області – 11, Луганській – 11, Сумській – 10, Черкаськiй – 10. Загалом вiд початку року у лiсах сталося 692 пожеж загальною площею 392 га.

З метою оперативного реагування на пожежі в природних екосистемах України в готовності утримуються чергові сили та засоби МНС чисельністю понад 7,5 тис. осіб і 1,5 тис. одиниць пожежної та інженерної техніки. На випадок загострення пожежної ситуації сплановано збільшення угруповання сил до 15 тис. особового складу та 3 тис. одиниць техніки.

У Сiмферополi та Нiжинi для гасiння займань з повітря чергують вертольоти МНС з водозливними пристроями. Планується чергування вертольоту в Луганську.

Загалом для гасіння пожеж з повітря та здійснення спостереження в пожежонебезпечний період буде задіяно 24 авіаційних засоби, у тому числі від: МНС - 4 пожежних літаки АН-32П, 4 вертольоти Мі-8 з водозливними пристроями; від Міністерства оборони - 4 вертольоти з водозливними пристроями; Держлісагентства - 7 вертольотів та 5 літаків для спостереження.

Крім того, для практичного відпрацювання злагодженості дій органів управління, сил МНС та Держкомлісгоспу 27 травня в Криму вiдбудеться комплексне навчання з реагування на надзвичайнi ситуацiї в гiрничо-лiсових масивах.