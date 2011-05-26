На Львівщині створено ініціативні групи з проведення референдуму щодо продажу с/г земель

У 16 районах Львівщини, а також містах Львів, Дрогобич, Самбор та Трускавець, створено ініціативні групи з проведення всеукраїнського референдуму щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення, ініційований партією «Батьківщина».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівській обласної організації Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина".

Довідка УНІАН. 2 березня Верховна Рада відмовилася продовжити до 1 січня 2015 року мораторій на продаж сільськогосподарських земель.

18 квітня голова партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що опозиція розпочинає збір підписів за проведення референдуму для недопущення приватизації земель сільськогосподарського призначення.

Тим часом у Верховній Раді вже зареєстровано законопроект, яким передбачається запровадити відкритий ринок сільськогосподарських земель з 1 січня 2012 року.