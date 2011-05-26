Україна пропонує іспанським бізнесменам інвестувати в агропромисловий комплекс

Україна пропонує іспанським бізнесменам інвестувати в агропромисловий сектор економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, про це йшлося на його зустрічі з державним секретарем з питань ЄС МЗС Іспанії Дієго Лопесом ГАРРІДО.

Перший віце-прем’єр вважає, що найперспективнішим застосуванням для іспанських інвестицій в Україну є агропромисловий сектор.

А.КЛЮЄВ повідомив, що в Україні є величезні можливості для будівництва теплиць, овочесховищ, елеваторів, різних переробних виробництв.

Зі свого боку, зазначив перший віце-прем’єр, уряд України зобов`язується створити для іспанських інвесторів сприятливий клімат.