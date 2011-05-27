«Чумак» планує протягом трьох років подвоїти обіг - до 930 млн. грн.

Компанія «Чумак», один з найбільших виробників продуктів харчування в Україні, планує протягом трьох років подвоїти обіг - до 930 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції в Києві повідомив генеральний директор компанії Павло ШЕВЧУК.

«Ми поставили завдання подвоїти обіг компанії протягом трьох років. До кінця 2013 року ми збираємося в два рази збільшити обіг компанії, це стосується і грошей, і тоннажу », - сказав П.ШЕВЧУК. Він зазначив, що минулого року обіг компанії склав 465 млн. грн. (з ПДВ).

«Щоб це виконати, ми повинні рости щорічно не менш ніж на 25%. Ми йдемо за планом - це півріччя ми закінчимо зі зростанням порядку 28%, і я думаю, що в другому півріччі цей темп зростання збережеться », - зазначив генеральний директор. Відповідно, цього року компанія планує отримати обсяг продажів на рівні 581 млн. грн.

«За червоним і білим соусом ми йдемо на рівні 25% у середньому приросту до минулого року, це в грошах, а в тоннажі - близько 23%», - сказав П.ШЕВЧУК, коментуючи прогнози щодо обсягів цього року. Також у компанії повідомили, що в 2010 році обсяг продажів кетчупу склав 14 млн. дол, а в 2011-му планується цей показник збільшити на 43% - до 20 млн. дол

Щодо продажу макаронних виробів П.ШЕВЧУК повідомив, що «минулого року ми тільки стартували, і ще рано пишатися результатами, тому що порівнюємо буквально з періодом запуску виробництва. Але в три рази, в порівнянні з тим же періодом, минулого року приріст у тоннах. У грошах цей показник дещо менше ».

Довідка УНІАН. Компанія "Чумак" - найбільший національний виробник продуктів харчування. Компанія була заснована в 1996 році шведськими бізнесменами Карлом Cтуреном і Йоханом Боденом.

Компанія виробляє кетчуп, майонез, соуси, консервовані овочі, томатну пасту і макарони під однойменною торговельною маркою.

У березні 2008 року ІК "Драгон Капітал" (Київ) і East Capital Bering Ukraine Fund повідомили про спільне придбання 70% акцій "Чумака". Формально власником 99,99994% акцій ЗАТ є кіпрський Chumak Holdings Limited. Компанія володіє сучасними виробничими потужностями і логістичним центром у Каховці (Херсонська область), а також має офіси в Києві, Мінську та Москві.