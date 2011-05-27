Мінекології запроваджує європейське екологічне маркування товарів та послуг

Міністерство екології та природних ресурсів запроваджує європейське екологічне маркування товарів і послуг, представлених на ринку України.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Мінекології, Кабінет міністрів затвердив відповідну постанову від 18 травня 2011 р. № 529 «Про затвердження Технічного регламенту з екологічного маркування».

Технічний регламент встановлює вимоги щодо присвоєння і застосування екологічного маркування в Україні, визначає органи з екологічного маркування, регламентує процедуру розроблення, перегляду та впровадження екологічних критеріїв. Документ розроблений відповідно до Регламенту Європейського парламенту і Ради ЄС від 25 листопада 2010 року 66/2010/ЄС про знак екологічного маркування Європейського Союзу.

Технічний регламент з екологічного маркування дасть змогу розвивати в Україні виробництво товарів і послуг з мінімальним впливом на навколишнє природне середовище і здоров`я людини згідно з вимогами Європейського Союзу. Реалізація постанови забезпечить правдиву, прозору та доступну систему інформування споживача про екологічні характеристики товарів і послуг, представлених на ринку України.

Дія Технічного регламенту не поширюється на лікарські засоби, ветеринарні препарати та медичні вироби.