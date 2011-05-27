Українським аграріям поки що не вдалося впоратися з проблемою скорочення поголів'я ВРХ

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК заявляє, що українським аграріям поки що не вдалося впоратися з проблемою скорочення поголів`я великої рогатої худоби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у коментарі після врочистостей з нагоди останнього дзвоника в Поліській загальноосвітній школі 1-3 ступеня в селі Поліське Коростенського району Житомирської області.

За словами міністра, він розуміє, що деякою мірою відповідальність за такий стан справ лежить на його міністерстві.

При цьому він зазначив, що «проте 20 років поспіль в країні зменшувалося поголів`я ВРХ і молочного стада».

Міністр відзначив, що Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ перед тваринниками країни поставлено завдання докласти зусиль для подолання негативної тенденції, проте зробити цього їм поки що не вдалося.

«Це, відверто кажучи, я визнаю, великий мінус для нашого міністерства, але ми намагаємося відпрацювати і знайти мотивацію для того, щоб розвивати тваринництво в цілому і молочну галузь зокрема», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Нагадаємо, що за січень-лютий 2011 р. темпи скорочення поголів`я великої рогатої худоби в Україні збільшилися і становлять 6,6% по відношенню до аналогічного періоду минулого року. Про це УНІАН повідомили в асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» з посиланням на дані Державного комітету статистики України.

Зазначається, що на 1 березня 2011 року загальне поголів`я ВРХ становило 4,7 млн. голів, із них 1,5 млн. голів – у сільгосппідприємствах.