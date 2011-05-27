У Криму з початку року найбільше подорожчали овочі, фрукти та хліб

В Автономній Республіці Крим у січні-квітні 2011 р. найбільше подорожчали овочі, фрукти та хліб, подешевшали - молоко, сир і яйця.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики в АРК, з початку року серед продовольчих товарів найбільше зросли ціни на овочі - на 40,6%, на 33,1% - фрукти. На 12,6% подорожчав хліб і хлібопродукти, у тому числі крупи та борошно - на 28,4%. На 9,5% став дорожчим цукор, на 5,2% - риба та продукти з риби, на 2,8% - безалкогольні напої, на 0,4% - масло і жири.

Водночас, зниження цін відмічене на молоко, сир і яйця - на 2,3%, м`ясо і м`ясопродукти - на 0,5%.

Загалом, за січень-квітень 2011 продукти харчування в Криму подорожчали на 9,4%, в тому числі у квітні - на 2,9%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби з початку року подорожчали на 3,1%, у тому числі алкогольні напої - на 5,6%, тютюнові вироби - на 1,6%.

Зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому на 9,7% зумовлене в першу чергу подорожчанням електроенергії на 22,9%, гарячої води, опалення - на 20,1%, холодної води - 15,2 %, скрапленого газу - 13,3%, каналізації - на 11,9%.

У сфері охорони здоров`я ціни зросли на 3,1%, що в основному зумовлено підвищенням вартість санаторно-курортних послуг на 6,9%, діагностичних - 3,8%, амбулаторних - на 3,4%.

Послуги транспорту подорожчали на 12,1%, в основному за рахунок зростання цін на бензин на 24,3%.

На 3,6% і 1,4% відповідно збільшилась вартість послуг ресторанів, готелів і закладів освіти.

Одночасно відзначене зниження цін на послуги зв`язку на 0,3%, у тому числі на 4,7% подешевшало телефонне обладнання.

Як повідомляв УНІАН, у квітні в Криму найбільше подорожчали капуста та яблука, подешевшали - сало і молоко.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін (індекс інфляції) в Автономній Республіці Крим у квітні 2011 р., в порівнянні з попереднім місяцем, склав 102,3%, з початку року -107,3%.