Аграрії засіяли яровими 100% прогнозованих площ – Мінагропрод

В Україні станом на 27 травня ярові зернові і зернобобові культури посіяні на площі 7,5 млн. га, що становить 100% прогнозу і на 170 тис. га більше проти відповідного періоду минулого року.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

На даний час завершується сівба пізніх ярових культур.

Кукурудза на зерно посіяна на площі 3,3 млн. га, або 106% прогнозу, що на 688 тис. га більше проти 2011 року. Просо посіяне на 145 тис. га, що становить 102% прогнозу і на 65 тис. га більше проти попереднього року. Гречку посіяно на 271 тис. га, або 86% прогнозу, що на 89 тис. га більше, ніж на цю дату минулого року. Зазначається, що припустимі терміни посіву гречки - до 10 червня.

Цукровий буряк посіяно на площі 548 тис. га, що становить 99% прогнозу і на 63 тис. га більше проти минулого року. Соняшник посіяно на площі 3,8 млн. га, або 107% прогнозу. Сою посіяно на 1,1 млн. га, або 94% прогнозу, що на 169 тис. га більше проти минулого року.

Овочеві культури посіяні на площі 533 тис. га, що становить 100% прогнозу. Картоплю посаджено на площі 1,4 млн. га – 100% прогнозу.