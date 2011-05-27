Держземагентство очікує в червні внесення законопроекту про Держземкадастр на друге читання

Державне агентство земельних ресурсів очікує, що законопроект «Про Державний земельний кадастр» для розгляду в парламенті в другому читанні буде внесено у Верховну Раду на початку червня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

«Зауваження і пропозиції повинні бути узгоджені з народними депутатами – розробниками проекту, внесені в документ і на початку червня подані у Верховну Раду для розгляду в другому читанні», - відзначив перший заступник голови Держземагентства Артем КАДОМСЬКИЙ.

У Держземагентстві створена робоча група з удосконалення проекту закону.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня ц.р. Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону “Про Державний земельний кадастр”.

Законопроектом встановлено, що Державний земельний кадастр - інформаційна система відомостей про земельні ділянки, розташовані в межах кордонів України, їх цільове призначення, види функціонального використання, обмеження у використанні земельних ділянок, а також даних про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.