Мінагропрод пропонує дозволити продажу земель лише фізособам - громадянам України

Міністерство аграрної політики і продовольства України пропонує дозволити здійснювати операції з продажу земель сільськогосподарського призначення лише фізичним особам - громадянам України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК повідомив сьогодні журналістам на Житомирщині, коментуючи заяву народного депутата Юрія КАРМАЗІНА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) про те, що дозвіл продавати землю іноземцям може спровокувати нову революцію в країні.

«Оприлюднена нещодавно позиція народного депутата України, голови Партії захисників Вітчизни Юрія КАРМАЗІНА про те, що якщо в Україні буде дозволено продаж землі громадянам іноземних держав, то це може спровокувати нову революцію в країні, є дуже радикальною», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

«Це – радикальна точка зору, але я і моє міністерство пропонує на розгляд українського парламенту законопроект, який передбачає такий ринок землі, при якому продаж землі буде можливим тільки поміж фізичними особами - громадянами України», - підкреслив М.ПРИСЯЖНЮК.

Він зазначив, що прийняття парламентом згаданого законопроекту «заспокоїть» ринок землі та дасть можливість мати власникам земельних паїв додатковий прибуток, адже на сьогодні земля в Україні недооцінена. Також при введенні ринку землі уряд пропонує переоцінити земельний пай удвічі до існуючого рівня, щоб збільшити орендну плату, та платити її тільки коштами.

«Також, щоб залучити інвестиції, ми пропонуємо довгострокову оренду в необмеженій кількості та з правом застави землі в оренду у банк, тоді навіть якщо збанкрутує орендар, то власник земельного паю не постраждає, банк шукатиме нового орендаря, щоб продати право оренди. Таким чином, не буде спекуляцій та рейдерства, власники землі зрозуміють, наскільки привабливо и морально мати землю у власності, а значить, про які революції може йти мова?», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Верховна Рада відмовилася продовжити до 1 січня 2015 року мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення.