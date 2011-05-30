МНС оголосило штормове попередження в Криму

Кримське управління МНС оголосило на другу половину сьогоднішнього дня штормове попередження в регіоні через можливе погіршення погодних умов.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

«Очікуються сильні зливи, грози, град і шквал 15-20 метрів за секунду», - йдеться в прес-релізі.

Рятувальники закликають жителів півострова і туристів утриматися від походів у гори й виходів у море.

«Під час грози уникайте відкритої місцевості й височини, не перебувайте під деревами, що окремо стоять, електроопорами, поблизу металевих конструкцій. У приміщеннях бажано не користуватися електроприладами та телефонним зв`язком», - рекомендує МНС Криму.