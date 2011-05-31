Азаров розповів, що ще не врегулювали Україна та ЄС

У переговорах між Україною і Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) залишилися три неврегульовані питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з міністром закордонних справ Греції Димитрісом ДРУТСАСОМ.

«Практично угода готова. Залишилися три неврегульовані питання, за якими Україна запропонувала компромісний підхід», - сказав М.АЗАРОВ.

Зокрема, це стосується квотування експорту аграрної продукції, ринку послуг і використання географічних назв товарів. За словами прем`єра, Україна запропонувала переглянути європейську позицію щодо квотування експорту української аграрної продукції. Він назвав підхід ЄС до цього питання дискримінаційним. «Ми прихильники ліберальної зовнішньої торгівлі», - наголосив М.АЗАРОВ. Зокрема, за його словами, Україна готова погодитися на перехідний період упродовж 10 років. За його словами, на цей період квоти мають бути збільшені.

Глава українського уряду відзначив, що у сфері ринку послуг Європейська комісія також займає дискримінаційну позицію. За його словами, Європейський Союз не готовий допустити українських автоперевізників на європейський ринок. У цьому питанні Україна також пропонує ЄС десятирічний перехідний період, сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він зазначив, що першому віце-прем`єр-міністру, міністру економічного розвитку Андрію КЛЮЄВУ під час переговорів щодо ЗВТ, що відбуваються у Брюсселі, видано мандат на досягнення компромісу з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший віце-прем`єр-міністр України А.КЛЮЄВ у Брюсселі проводить переговори з єврокомісаром з питань торгівлі Карелом Де ГУХТОМ щодо підготовки угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом.

Довідка УНІАН. Україна почала переговори з ЄС про створення зони вільної торгівлі в березні 2008 року. Сторони планують завершити переговори до кінця 2011 року.

16-й раунд переговорів відбувся 8 квітня ц.р. у Брюсселі.

Черговий раунд переговорів планується провести в червні у Києві.