Азаров розповів, від чого Україна готова відмовитися заради ЗВТ з ЄС

12:27, 31 травня 2011
Агро
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Україна готова відмовитися від використання географічних назв товарів протягом 10 років для підписання договору про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом.

Про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з міністром закордонних справ Греції Дімітрісом ДРУТСАСОМ.

«Метаксу» ми не випускаємо, але випускаємо у великій кількості коньяк. Наш коньяк не поступається за якістю французькому», - сказав М.АЗАРОВ. Зокрема, він відзначив, що Україна готова на компроміс у питанні використання географічних назв товарів. Зокрема, за словами М.АЗАРОВА, Україна пропонує на десять років відмовитися від використання географічних назв товарів. «Україна обіймає гнучку компромісну позицію», - підкреслив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, Україна готова у переговорах про підготовку угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом піти на компроміс у питанні використання географічних назв в найменуваннях продуктів натомість на компенсацію виробникам продукції.

Як сказав 8 квітня після закінчення 16-го раунду переговорів про створення зони вільної торгівлі з ЄС заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ, сторони домовилися записати двосторонні зобов`язання, за якими Україна обіцяє захищати географічні найменування, а Євросоюз - надавати допомоги з ребрендінгу і просування на ринок.

За його словами, в умовах угоди з ЄС про зону вільної торгівлі будуть визначені основні елементи цієї домовленості.

Раніше під час переговорів про підготовку угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом Україна розраховувала зберегти за собою право використовувати географічні назви продуктів – коньяк, мадера тощо – на внутрішньому ринку і для експорту до країн, які не входять до Євросоюзу.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС в 2007 році розпочали переговори про угоду про асоціацію. На початку 2008 року сторони розпочали переговори про угоду про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію.

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