Україна зараз не імпортує огірки з Іспанії – експерт

Україна на даний час не імпортує огірки з Іспанії. Про це повідомив кореспондента УНІАН керівник проекту "АПК-Інформ: овочі і фрукти" Андрій ЯРМАК.

«Україна не імпортує огірки з Іспанії на даний час взагалі (тільки на початку сезону можливі поставки невеликих партій). На даний час ціни на огірки в Україні нижчі, ніж вартість доставки і розмитнення огірків з Іспанії, тому сенсу у таких поставках немає, як і, власне, поставок. Зараз Україна є нетто-експортером огірків», - сказав А.ЯРМАК.

Щодо доцільності введення заборони на поставки цієї продукції до України експерт відзначив, що «заборону у таких випадках вводити потрібно одразу ж, щоб не піддавати зайвому ризику населення, навіть якщо ми не ввозимо продукцію».

Як повідомляв УНІАН, Росія заборонила ввезення сирих овочів з Німеччини та Іспанії.

«Припинено ввезення на територію Російської Федерації і оборот на території Російської Федерації сирих овочів (томати, огірки і листя салату), виготовлених в Німеччині та Іспанії», - зазначається у наказі глави Роспоживнагляду Геннадія ОНІЩЕНКА.

Цей захід пов`язаний зі спалахом у Німеччині гострої кишкової інфекції, спричиненої ентерогеморагічною кишковою паличкою. За даними Інституту гігієни Гамбурга, джерелом інфекції є салатні огірки, проте остаточної інформації про небезпечні продукти до теперішнього часу немає.

Число загиблих у Німеччині становить 10 осіб, захворіли близько 1000 осіб. Випадки захворювання відзначаються не лише у Німеччині, а й також у Швеції, Данії, Нідерландах і Великій Британії.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив міністру охорони здоров`я Олександру АНІЩЕНКУ негайно розробити план заходів щодо запобігання розповсюдженню інфекцій у зв`язку з високими температурами і виявленням численних випадків шлункових інфекцій у Німеччині, Австрії, Данії, Великій Британії, Нідерландах, Швеції.