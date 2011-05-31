ВР схвалила законопроект щодо забезпечення прав власників земельних ділянок

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо забезпечення прав власників земельних ділянок, що передаються в оренду для сільськогосподарських потреб.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 245 народних депутатів з 298 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачається заборона на використання земельної ділянки до встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації.

Також передбачено, що укладений договір оренди землі підлягає державній реєстрації.

Договір оренди землі має бути поданий на державну реєстрацію не пізніше тридцяти днів з моменту його укладення сторонами. Державна реєстрація договорів оренди землі проводиться у порядку, встановленому законом.