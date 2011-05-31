Fozzy Group вперше пропонує українцям червоні вина Іnama

З травня цього року група компаній Fozzy Group починає ввозити до України червоні вина відомого італійського винного дому Inama.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, Inama - виноробня, яка вже протягом півстоліття виробляє ексклюзивне вино виключно з плодів власних виноградників зони Soave Classicо. Хоча родина Інама спочатку спеціалізувалася на виробництві вин білих сортів, з середини 1990-х - почали також культивувати і червоні - каберне і мерло, італійські ребозо і карменер.

Відзначають також, що зараз в асортименті імпортованих Fozzy Group білих і червоних вин Inama: • Inama Soave DOC Classico • Inama VIGNETI DI FOSCARINO Soave Doc Classico Vecchie Vigne • Inama VIGNETO DU LOT Soave Classico DOC • Inama CHARDONNAY Indicazione Geografica Tipica • Inama VULCAIA - Sauvignon Indicazione Geografica Tipica • Inama VULCAIA FUME - Sauvignon IGT • Inama CABERNET SAUVIGNON Selezione • Carmenere Più Veneto Rosso IGT • Oratorio di San Lorenzo Carmenere Selezione Veneto Rosso IGT • Bradisismo Veneto Rosso I.G.T.

Fozzy Group також ексклюзивно імпортує елітні вина від 34 виробників з ключових виноробних регіонів світу - Франція, Італія, Іспанія, Німеччина, Угорщина, Чилі, Аргентина, ПАР, Нова Зеландія.

Довідка УНІАН. Fozzy Group - одна з найбільших торгово-промислових груп України. Торгівля продуктами і товарами для дому - супермаркети «Сільпо», гуртові гіпермаркети - Fozzy, «магазини біля дому» - «Фора» і «Бумі». У мережах Fozzy Group представлені товари під власними торговими марками - «Премія», «Премія Select», «Повна Чаша», «Повна Чарка», «Protex», «Зелена країна». Торгівля непродовольчими товарами: аптеки «Будь Здоровий», фармацевтичні супермаркети «Біла Ромашка», персональна електроніка ringoo. Основні підприємства промислового напрямку Fozzy Group - Ніжинський консервний завод, птахофабрика «Варто». Ресторанний бізнес - «У кульгавого Пола», «Старомак», «Диван», La Bodeguita del Medio.