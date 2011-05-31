Комунальне підприємство «Плесо» підготувало до прийому відвідувачів 11 міських пляжів Києва та 14 зон відпочинку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Так, відповідно до підписаного розпорядження КМДА, підприємство підготувало у Дніпровському районі 8 міських централізованих пляжів, зокрема: «Молодіжний», «Венеція», «Передмістна Слобідка», «Золотий», «Дитячий», «Райдуга», «Тельбін» та «Центральний». Крім того, готові до літнього оздоровчого сезону і 5 зон відпочинку біля води, на яких, за умов виконання комплексу заходів з благоустрою та облаштування, дозволено відпочинок з купанням, а саме: «Довбичка», «Лісова», «Русанівська коса», «Горбачиха», «Березняки».

В Оболонському районі наразі підготовлено 2 міські централізовані пляжі – «Вербний», «Пуща-Водиця» та 3 зони відпочинку – «Верхня», «Наталка» та «Редьчина».

У Деснянському районі для киян готові пляж «Чорторий» та зони відпочинку «Троєщина» і «Десенка».

У Голосіївському районі на киян чекають такі зони відпочинку, як «Галерна» та «Дніпровська рив’єра».

У Дарницькому районі підготовлено зону відпочинку «Осокорки», а у Святошинському – «Святошин».

Як зазначають в КМДА, на всіх столичних пляжах та зонах відпочинку біля води КП «Плесо» провело необхідні профілактичні заходи. Районні СЕС, своєю чергою, провели лабораторні дослідження проб піску, ґрунту, води у водоймах та питних фонтанчиках на відповідність нормативним показникам.

В повідомленні також говориться, що на всіх підпорядкованих об’єктах комунальне підприємство «Плесо» проводить систематичне прибирання територій від сміття. Крім того, на пляжах, де достатня товщина піску, працює прибиральна машина.

На пляжах організована робота 3 рятувально-водолазних, 6 рятувальних станцій та 13 рятувальних постів. Функціонує 15 пунктів надання першої невідкладної допомоги. Завершені роботи з обстеження та очистки підводної частини пляжів та зон відпочинку від травмонебезпечних речей, виставлені огороджувальні буї.

Для забезпечення комфортного відпочинку на всіх організованих зонах відпочинку біля води та на міських пляжах КП «Плесо» встановило достатню кількість сміттєвих баків, кабінок для перевдягання та лав для відпочинку. На пляжах, де є питна водна, встановлені питні фонтанчики та наразі тривають роботи зі встановлення біотуалетів.

Упродовж літнього сезону комунальне підприємство «Плесо» планує встановити декілька спортивних та ігрових майданчиків, зокрема: на Пущі-Водиці, Передмістній Слобідці, Верхній та Тельбіні.

Як повідомляв УНІАН, пляжний сезон у столиці в цьому році розпочнеться 1 червня.

В травні ц.р. заступник гендиректора КП «Плесо» Денис РУДНИК повідомив журналістам, що більшість підготовчих робіт на територіях пляжів вже виконана і після 10 травня всі необхідні документи планується передати в санепідстанцію міста для отримання офіційних дозвільних паспортів на користування пляжами для оздоровлення та відпочинку мешканців столиці.

“Купальний сезон оздоровчий розпочинається, коли середня температура води сягне 18 градусів. Приблизно до цього періоду повинні бути отримані всі санітарні паспорти на пляжі. Орієнтовно це десь з 15 до 30 травня”, - зазначив Д.РУДНИК . за його словами, очікується, якщо вдасться “вирішити питання з питною водою, то цілком можливо, що всі пляжі отримають санпаспорти”.