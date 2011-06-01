У Криму оголошено штормове попередження
10:50, 01 червня 2011Агро
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Кримське управління МНС оголосило на сьогодні штормове попередження в регіоні через прогнозоване погіршення погоди.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління.
Згідно з даними Гідрометеорологічного центру, сьогодні вранці й вдень місцями очікуються сильні зливи, грози, град, пориви північно-східного вітру до 20 метрів на секунду.
Останній раз штормове попередження оголошувалося в Криму на 30 травня.
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