У четвер, 2 червня, в Україні зберігатиметься спекотна погода.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра мінлива хмарність. Без опадів, лише у південній частині та в західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі - 13-18°, вдень - 26-31°, в Криму та в Карпатському регіоні - 23-28°; в Карпатах вночі - 8-13°, вдень - 15-20°.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 13-18°, вдень - 26-31°.

По Києву без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 16-18°, вдень - 29-31°.

1 червня температура води в Чорному та Азовському морях - 18-22°; в Дніпрі біля Києва - 21°.