В Аргентині заборонили паління у громадських місцях

Парламент Аргентини ухвалив закон, яким забороняється паління у громадських місцях.

Як повідомляє «Газета.ру», лише один член законодавчих зборів країни проголосував проти при 181 голосі за заборону.

За даними французького телеканалу France24, третина населення Аргентини палить сигарети, що становить близько 8 мільйонів осіб, а щорічно паління призводить до смерті близько 40 тисяч громадян країни.

Міністр охорони здоров`я Хуан МАНСУРА сказав, що ухвалення закону знаменує «свято життя», додавши, що аналогічні кроки, зроблені в Бразилії та Уругваї, вже «показали відмінні результати».

У 2006 році Уругвай став першою латиноамериканською і п`ятою у світі країною, яка заборонила паління у громадських місцях.