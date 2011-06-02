На Львівщині викрито контрабанду шкіри худоби на суму понад 5 млн. грн.
11:59, 02 червня 2011Агро
0
У Львівській області викрито посадовців приватного підприємства, які незаконно вивезли з території України поза митним контролем шкіру великої рогатої худоби на суму понад 5 млн. грн.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства ввнутрішніх справ України, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter