Постанова про відміну квот на експорт зерна буде опублікована найближчими днями - Присяжнюк

Постанова про відміну квот на експорт зерна буде опублікована найближчими днями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні на брифінгу під час відкриття Міжнародної агропромислової виставки «Агро-2011».

“Вона (постанова - УНІАН) сьогодні-завтра вийде. Всі підписи є», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК, пояснивши, що затримка з оприлюдненням документа викликана технічними питаннями.

У свою чергу, прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ зазначив, що «ніяких затримок не немає. Я сьогодні приїду у Кабмін, і сам це перевірю».

Як повідомляв УНІАН, 30 березня ц.р. Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити термін дії квот на експорт зернових до 1 липня цього року.

Квоти були введені 4 жовтня 2010 року на експорт пшениці і сумішей пшениці і жита (меслін), полби – в обсязі 0,5 млн. тонн; кукурудзи – 2 млн. тонн; ячменю – 0,2 млн. тонн; жита – 1 тис. тонн; гречки – 1 тис. тонн.

При цьому, в березні ц.р. активно обговорювалася можливість заміни квотування експорту зерна митним збором.

Наприкінці квітня Кабмін відмінив квоти на експорт кукурудзи.

25 травня Кабмін ухвалив постанову, якою відмінив квоти на експорт зерна, але її досі не опублікували і, відповідно, квоти ще діють.