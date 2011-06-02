Україна посилила контроль за імпортом овочів з Євросоюзу - Азаров

Україна посилила контроль за імпортом овочів з Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

“Дано доручення на кордонах посилити контроль за ввезенням овочів. Перед Міністерством аграрної політики і Міністерством охорони здоров`я поставлене завдання не допустити ввезення заражених овочів. Ніяких підстав для паніки немає”, - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що сьогодні немає ясності у питанні, що послужило причиною зараження овочів. “Не допустити ввезення овочів, і розібратися в цьому питанні (з причиною зараження – УНІАН)”, - сказав прем`єр-міністр.

Як відомо, у Германії зафіксований спалах гострої кишкової інфекції, викликаної ентерогеморагічною кишковою паличкою. За деякими даними, джерелом інфекції є салатні огірки.

Випадки захворювання відзначаються також в Швеції, Данії, Голландії, Великій Британії.