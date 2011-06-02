Мінагропрод знизив прогноз експорту зерна до 15-18 млн. тонн

Міністерство аграрної політики і продовольства України знизило прогноз експорту зерна в 2011-2012 маркетинговому році до 15-18 млн. тонн.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу журналістів міністр агарової політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

“Щодо експорту – він буде в обсязі 15-18 млн. тонн”, - сказав міністр.

Він відзначив, що обсяг експорту зерна залежатиме від отриманого врожаю. “Все залежить від врожаю. Буде врожай більше на 2-3 млн., ми їх обов`язкове проекспортуємо”, - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня перед засіданням уряду М.ПРИСЯЖНЮК заявив, що в 2011-2012 маркетинговому році Україна планує експортувати 19-20 млн. тонн зернових.