Присяжнюк сподівається, що восени Україна одержить дозвіл на експорт м'яса птиці до ЄС

Міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК сподівається, що восени поточного року Україна одержить дозвіл на експорт м`яса птиці до ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

“Ми сподіваємося до кінця цього року (одержати дозвіл на експорт м`яса птиці в ЄС – УНІАН), а я думаю, що це відбудеться навіть восени. На початку осені ми одержимо дозвіл», - сказав міністр.

Він повідомив, що фахівцями ЄС був проведений ряд інспекцій українських виробників м`яса птиці, і остання інспекція завершилася успішно. «Я переконаний, що найближчим часом це рішення буде, тим більше що наближається завершення проведення раундів щодо зони вільної торгівлі. Я переконаний, що це співпаде з підписанням (договори про створення – УНІАН) зони вільної торгівлі», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він зазначив, що на сьогодні виробництво м`яса птиці в Україні відповідає всім фітосанітарним і ветеринарним нормам, і Україна має необхідні обсягивиробництва і готова експортувати м`ясо птиці, у тому числі і до ЄС.

Як повідомляв УНІАН, з 6 по 10 грудня 2010 р. інспектори Офісу з питань харчових продуктів і ветеринарії (FVO) Генерального директорату з питань охорони здоров`я і захисту прав споживачів (DG SANCO) інспектували стан діючої системи контролю здоров`я тварин в Україні при виробництві м`яса птиці, яєць і продукції з них для можливого експорту до країн Європейського Союзу.