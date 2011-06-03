Україна і Росія завершують підготовку угоди про прикордонну ярмаркову торгівлю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної митної служби України Ігор КАЛЕТНІК під час виїзного засідання колегії Держмитслужби у Могилів-Подільському на Вінниччині.

«У нас практично завершена з російськими колегами підготовка документа про лібералізацію переміщення громадянами швидкопсувних продуктів харчування. Мова йде про прикордонну ярмаркову торгівлю», - сказав він.

За словами І.КАЛЕТНІКА, цим документом передбачається, що один раз у 5 днів мешканці прикордонних територій будуть мати можливість переміщати через кордон плодово-овочеву продукцію, вирощену на своїх присадибних ділянках, без митних платежів і надання будь-яких дозвільних документів у кількості до 300 кг.