На Вінниччині орендар ставка поранив з рушниці рибалку

У Вінницькій області орендар одного з місцевих ставків підозрюється у вогнепальному пораненні рибалки, що ловив рибу на цьому ставку.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Вінницькій області.

За попередньою інформацією, двоє місцевих жителів звечора рибалили на ставку на надувному човні. Близько 2-ї години ночі чоловіки зненацька почули постріл, після чого з берега від невідомого з рушницею пролунали погрози, що стрілятиме на ураження.

Чоловік, який виявився орендарем водоймища, стріляв ще декілька разів – по човну та по рибалках, які, стрибнувши в воду, намагалися доплисти до берега та врятуватися, йдеться в повідомленні.

Один з рибалок отримав вогнепальні поранення обох гомілок та в подальшому був госпіталізований до районної лікарні.

Побоюючись переслідувань з боку орендаря ставка, потерпілий до органів внутрішніх справ не звертався, а в ході перевірки, яка проводилася за фактом повідомлення до районного відділу міліції з лікарні, пояснив, що отримав поранення під час розпалювання вогнища.

За вказаним фактом проводиться дослідча перевірка для прийняття рішення про порушення кримінальної справи.